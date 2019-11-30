Четверых жителей Владимирской области наградят медалями и почетными знаками
Губернатор подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Владимирской областью» председателя Совета ветеранов областного Союза строителей Юрия Козырева за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Региональной медалью «За трудовые заслуги» также наградят ведущего мастера сцены Владимирского областного театра кукол Татьяна Макух.
За большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» отмечены актриса областного театра кукол Надежда Лукьянова и преподаватель Ставровской детской музыкальной школы Собинского района Василий Цыкин.
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