Жителю Петушинского района может грозить до шести лет лишения свободы за кражу 4 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-29T17:41:32+03:00

Молодой человек узнал банковские реквизиты у продавца, который разместил объявление на сайте

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Петушинского района. По данным УМВД по Владимирской области, в октябре 2018 года обвиняемый нашел на сайте объявление о продаже автомобильных дисков. Он связался с продавцом и сказал, что хочет их купить. Деньги за товар готов перевести прямо сейчас. Продавец назвал ему банковские реквизиты. Потом парень зашел в мобильное приложение, указал все данные и снял 4350 рублей.

Оперативники без труда нашли молодого человека. Возбуждено уголовное дело за кражу. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU