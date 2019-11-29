Упрдор предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-29T15:59:07+03:00

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По прогнозам синоптиков, до 2 декабря во Владимирской, Московской, Ивановской и Нижегородской областях ожидается ухудшение погодных условий. Местами будут идти дожди и мокрый снег. Температура опустится до минусовых значений. Дорожные службы все эти дни будут круглосуточно патрулировать трассы. Для предотвращения гололедицы на дороги выйдут около 530 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдера, тракторы и погрузчики. Во избежание аварий водителей призывают быть внимательнее, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

О нештатной ситуации на трассах М-7 «Волга», Р-600, Р-158, Р-178 и М-5 «Урал» (подъезд к Саранску через Краснослободск) можно сообщать по телефону: 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: 8-831-282-28-11.

ИСТОЧНИК KP.RU