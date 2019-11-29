В Покрове мошенники, представляясь соцработниками, обворовали пенсионеров на 95 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-29T14:36:33+03:00

Один отвлекал, другой находил в комнатах деньги и украшения

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Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимых жителей Покрова - 29-летнего мужчины и 30-летней женщины. По данным УМВД по Владимирской области, в мае этого года парочка выдавала себя за работников социальных служб и приходила в квартиры пенсионеров. Мошенники предлагали старикам дополнительные выплаты или бесплатный медосмотр. Пока один отвлекает, другой находит в комнатах деньги и украшения. Ущерб составил 95 тысяч рублей.

Оперативники установили личности мошенников по описанию потерпевших, украшения они успели продать, а деньги - потратить. В ходе расследования установлена причастность обвиняемых к совершению 3 совместных преступлений, плюс еще одна кража была на счету женщины.

Уголовное дело, соединенное в одно производство, направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU