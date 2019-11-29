2019-11-29T14:27:35+03:00
Общество

Во владимирском техникуме экономике и права пройдет фестиваль профессий для старшеклассников

Молодые люди смогут презентовать себя в качестве специалиста
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено владимирским отделением "Опоры России".предоставлено владимирским отделением "Опоры России".
Изменить размер текста:

5 декабря 2019 года с 11.00 до 14.30 во владимирском техникуме экономики и права Владкоопсоюза (улица Воровского,14) состоится фестиваль профессий "Моя профессия".

Фестиваль дает возможность школьникам выпускных классов познакомиться с востребованными профессиями гуманитарной направленности и условиями, которые предлагают своим сотрудникам различные компании, заинтересованные в притоке молодых кадров. Для этого работодатели и образовательные учреждения готовят интерактивные площадки и яркие презентации.

Впервые в истории фестиваля на интерактивной площадке "Кадровый подиум" молодые люди, которые находятся в поиске работы, получат возможность презентовать себя в качестве специалиста перед реальными работодателями, пройдя собеседование по одному из интересующих направлений: менеджер по продажам, официант, технолог общественного питания (повар). Собеседование начинается по сигналу и работает по принципу конвейера. Собеседники разговаривают в течение 5 минут, стараясь собрать как можно больше информации. По удару гонга происходит смена собеседника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Покрове мошенники, представляясь соцработниками, обворовали пенсионеров на 95 тысяч рублей
ВТБ Факторинг провел мастер-класс для студентов НИУ ВШЭ
Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии
В Ковровском районе при столкновении автобуса с большегрузами пострадали трое человек
Сегодня торжественно откроют обход деревни Бараки
Ковровчанин пытался прекратить конфликт со знакомой, ударив ее ножом в живот
Во Владимире в аварии на Октябрьском проспекте пострадали двое человек
На дорогах Владимира появилась наледь
ВТБ Лизинг поставит 24 БелАЗа для АО "Междуречье"
ВТБ подключил процессинговый центр "Сирена-Трэвел"
Владимирские спасатели предупреждают жителей о сильном гололеде
Во Владимире бывший замгубернатора Хвостов вновь предстанет перед судом
"Мусорную" реформу во Владимирской области запускают 1 декабря, а оператор 2 зоны пока не найден
Житель Суздальского района выращивал коноплю у себя дома
В будущем году на ремонт дорог владимирской городской агломерации будет выделено полмиллиарда рублей из федерального бюджета
Вместо троллейбуса №12 в Доброе будет ходить автобус №10
В Музее хрусталя можно увидеть посуду из цикла "Времена года"
Владимирский театр кукол "сдал" новогоднюю премьеру
Владимирцев просят собрать новогодние подарки для онкобольных детей
Спортсмены Владимирской области выиграли 4 медали на чемпионате и первенстве Европы по боевому единоборству
Вор из Гусь-Хрустального со страха сам себя выдал после ограбления