Во владимирском техникуме экономике и права пройдет фестиваль профессий для старшеклассников

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-29T14:27:35+03:00

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5 декабря 2019 года с 11.00 до 14.30 во владимирском техникуме экономики и права Владкоопсоюза (улица Воровского,14) состоится фестиваль профессий "Моя профессия".

Фестиваль дает возможность школьникам выпускных классов познакомиться с востребованными профессиями гуманитарной направленности и условиями, которые предлагают своим сотрудникам различные компании, заинтересованные в притоке молодых кадров. Для этого работодатели и образовательные учреждения готовят интерактивные площадки и яркие презентации.

Впервые в истории фестиваля на интерактивной площадке "Кадровый подиум" молодые люди, которые находятся в поиске работы, получат возможность презентовать себя в качестве специалиста перед реальными работодателями, пройдя собеседование по одному из интересующих направлений: менеджер по продажам, официант, технолог общественного питания (повар). Собеседование начинается по сигналу и работает по принципу конвейера. Собеседники разговаривают в течение 5 минут, стараясь собрать как можно больше информации. По удару гонга происходит смена собеседника.

ИСТОЧНИК KP.RU