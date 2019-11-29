2019-11-29T11:25:20+03:00
Происшествия

В Ковровском районе при столкновении автобуса с большегрузами пострадали трое человек

Двое жителей Московской области и жительница Вязников отправлены на лечение домой
Елена Масленникова
Поделиться:
фото из паблика "ЧП Ковров"фото из паблика "ЧП Ковров"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

ДТП случилось 29 ноября около 3 часов утра в Ковровском районе около деревни Дроздовка. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, неизвестный водитель, который ехал из Москвы в Нижний Новгород, спровоцировал серьезную аварию. При перестроении он не уступил дорогу автобусу «Mercedes-Benz», в результате чего последний столкнулся сначала с одной фурой, а потом с другой. Дальше в «Mercedes-Benz» влетел еще один большегруз.

В аварии пострадали трое пассажиров автобуса: двое жителей Московской области и жительница Вязников. Все они отправлены на лечение домой. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Покрове мошенники, представляясь соцработниками, обворовали пенсионеров на 95 тысяч рублей
Во владимирском техникуме экономике и права пройдет фестиваль профессий для старшеклассников
ВТБ Факторинг провел мастер-класс для студентов НИУ ВШЭ
Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии
Сегодня торжественно откроют обход деревни Бараки
Ковровчанин пытался прекратить конфликт со знакомой, ударив ее ножом в живот
Во Владимире в аварии на Октябрьском проспекте пострадали двое человек
На дорогах Владимира появилась наледь
ВТБ Лизинг поставит 24 БелАЗа для АО "Междуречье"
ВТБ подключил процессинговый центр "Сирена-Трэвел"
Владимирские спасатели предупреждают жителей о сильном гололеде
Во Владимире бывший замгубернатора Хвостов вновь предстанет перед судом
"Мусорную" реформу во Владимирской области запускают 1 декабря, а оператор 2 зоны пока не найден
Житель Суздальского района выращивал коноплю у себя дома
В будущем году на ремонт дорог владимирской городской агломерации будет выделено полмиллиарда рублей из федерального бюджета
Вместо троллейбуса №12 в Доброе будет ходить автобус №10
В Музее хрусталя можно увидеть посуду из цикла "Времена года"
Владимирский театр кукол "сдал" новогоднюю премьеру
Владимирцев просят собрать новогодние подарки для онкобольных детей
Спортсмены Владимирской области выиграли 4 медали на чемпионате и первенстве Европы по боевому единоборству
Вор из Гусь-Хрустального со страха сам себя выдал после ограбления