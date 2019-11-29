В Ковровском районе при столкновении автобуса с большегрузами пострадали трое человек

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-29T11:25:20+03:00

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ДТП случилось 29 ноября около 3 часов утра в Ковровском районе около деревни Дроздовка. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, неизвестный водитель, который ехал из Москвы в Нижний Новгород, спровоцировал серьезную аварию. При перестроении он не уступил дорогу автобусу «Mercedes-Benz», в результате чего последний столкнулся сначала с одной фурой, а потом с другой. Дальше в «Mercedes-Benz» влетел еще один большегруз.

В аварии пострадали трое пассажиров автобуса: двое жителей Московской области и жительница Вязников. Все они отправлены на лечение домой. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU