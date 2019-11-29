Ковровчанин пытался прекратить конфликт со знакомой, ударив ее ножом в живот

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-29T10:29:03+03:00

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В сентябре этого года ковровчанин в коридоре общежития пил алкоголь вместе со своей знакомой. Разговор друзей превратился в конфликт. Чтобы его прекратить мужчина взял с кухни нож и ударил женщину в живот, после чего пошел спать. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, полицейские задержали подозреваемого. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему может грозить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU