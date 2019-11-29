На дорогах Владимира появилась наледь

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-29T09:23:40+03:00

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Утром 29 ноября во Владимире многие дороги покрылись легкой почти незаметной наледью. Об этом еще 28 ноября предупреждали синоптики и представители МЧС.

Опасность наледи состоит в том, что она совершенно незаметна. Дорога выглядит совершенно сухой, однако покрыта тонкой ледяной коркой. В итоге, пешеходы могут подскользнуться на ровном месте, а проезжая часть становится местом потенциальных аварий.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о том, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Пешеходам также рекомендуется проявлять осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU