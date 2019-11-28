Во Владимире бывший замгубернатора Хвостов вновь предстанет перед судом

28 Нояб. 20:23 2019-11-28T20:23:12+03:00

Вину бывший заместитель губернатора Орловой так и не признал

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Перед судом вновь предстанет бывший заместитель губернатора Владимирской области, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, в 2015 году Хвостов, пользуясь должностным положением, повлиял на госстройнадзор, который ранее приостановил строительство многоэтажек после обрушения в одном доме лестничных пролетов. Застройщик за «предоставленные услуги» подарил Хвостову два телефона общей стоимостью 100 тысяч рублей.

Кроме того, занимая туже должность, в 2015 году Хвостов незаконно лоббировал интересы строительной фирмы в целях ускорения утверждения проекта планировки территории города Владимира.От строительной фирмы через посредника Хвостову передали 10 миллионов рублей.

Вину бывший заместитель губернатора Орловой так и не признал. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что Ленинским районным судом города Владимира за аналогичные преступления Хвостову уже назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU