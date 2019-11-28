Во Владимире бывший замгубернатора Хвостов вновь предстанет перед судом
Перед судом вновь предстанет бывший заместитель губернатора Владимирской области, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По данным Следственного комитета по Владимирской области, в 2015 году Хвостов, пользуясь должностным положением, повлиял на госстройнадзор, который ранее приостановил строительство многоэтажек после обрушения в одном доме лестничных пролетов. Застройщик за «предоставленные услуги» подарил Хвостову два телефона общей стоимостью 100 тысяч рублей.
Кроме того, занимая туже должность, в 2015 году Хвостов незаконно лоббировал интересы строительной фирмы в целях ускорения утверждения проекта планировки территории города Владимира.От строительной фирмы через посредника Хвостову передали 10 миллионов рублей.
Вину бывший заместитель губернатора Орловой так и не признал. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, что Ленинским районным судом города Владимира за аналогичные преступления Хвостову уже назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU