2019-11-28T17:18:03+03:00
Общество

В будущем году на ремонт дорог владимирской городской агломерации будет выделено полмиллиарда рублей из федерального бюджета

Будут проведены работы на 45 объектах
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В уходящем году во Владимирской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 47 участков дорог как регионального, так и местного значения. Всего на это потрачено более 900 млн рублей. «План по ремонту дорог» перевыполнен: необходимо было отремонтировать 55,6 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 23,8 км местных, по факту эти показатели составили 58 км и 25,1 км соответственно.

В 2020 году по нацпроекту планируется отремонтировать 51,8 км дорог. Из федерального бюджета на эти цели Владимирская область получит 576 млн рублей. Сейчас департамент транспорта составляет список объектов, нуждающихся в ремонте, по предварительным данным, в него войдет 45 дорог.

Кроме работ по нацпроекту, во Владимирской области в 2020 году планируется отремонтировать 92,3 километра автомобильных дорог, а также 8 мостов и 15 железобетонных водопропускных труб.

В планах на 2020 год строительство 4,2 км дороги к 2 населённым пунктам и разработка проектной документации на строительство дорог к 16 населённым пунктам региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Мусорную" реформу во Владимирской области запускают 1 декабря, а оператор 2 зоны пока не найден
Житель Суздальского района выращивал коноплю у себя дома
Вместо троллейбуса №12 в Доброе будет ходить автобус №10
В Музее хрусталя можно увидеть посуду из цикла "Времена года"
Владимирский театр кукол "сдал" новогоднюю премьеру
Владимирцев просят собрать новогодние подарки для онкобольных детей
Спортсмены Владимирской области выиграли 4 медали на чемпионате и первенстве Европы по боевому единоборству
Вор из Гусь-Хрустального со страха сам себя выдал после ограбления
Региональную премию в области культуры, искусства и литературы выиграла актриса владимирского драмтеатра
Во Владимирской области московское масло оказалось с нарушениями
При участии ВТБ открыта скоростная платная трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург"
ГК Автодор и ВТБ договорились о совместной реализации проекта строительства участков трассы М-12
ВТБ Лизинг: в ЕАЭС должен развиваться единый рынок лизинга
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
Владимирский русский оркестр примет участие в проекте, посвященном Анне Герман
Улицу Сперанского соединят с улицей Чапаева в ближайшие два года
Во Владимире на трассе М-7 останется 7 развязок со светофорами
На льду Содышки мужчины рыбачат без спасательных средств
Владимирскому педуниверситету исполняется 100 лет
«Черная пятница» для любителей кино — только 28–29 ноября в Wink фильмы по 15 рублей!
Владимирцам предлагают собрать подарки для бабушек и дедушек из психоневрологического интерната
Во Владимирских Палатах выставка, посвященная бессоннице, закончится 1 декабря
В Муроме осудят сожителей, которые разбирали железную дорогу у предприятия
Бывшая главврач ОКБ Любовь Быкова просит восстановить ее в должности
Владимирские осужденные отправились в отпуска на волю
Технопарк «Вольгинский» отключили за долги по газу
В ивановской полиции не стали комментировать задержание Олега Лобанова
В Собинском районе на двоих нетрезвых водителей возбудили уголовные дела