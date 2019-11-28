В будущем году на ремонт дорог владимирской городской агломерации будет выделено полмиллиарда рублей из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-28T17:18:03+03:00

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В уходящем году во Владимирской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 47 участков дорог как регионального, так и местного значения. Всего на это потрачено более 900 млн рублей. «План по ремонту дорог» перевыполнен: необходимо было отремонтировать 55,6 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 23,8 км местных, по факту эти показатели составили 58 км и 25,1 км соответственно.

В 2020 году по нацпроекту планируется отремонтировать 51,8 км дорог. Из федерального бюджета на эти цели Владимирская область получит 576 млн рублей. Сейчас департамент транспорта составляет список объектов, нуждающихся в ремонте, по предварительным данным, в него войдет 45 дорог.

Кроме работ по нацпроекту, во Владимирской области в 2020 году планируется отремонтировать 92,3 километра автомобильных дорог, а также 8 мостов и 15 железобетонных водопропускных труб.

В планах на 2020 год строительство 4,2 км дороги к 2 населённым пунктам и разработка проектной документации на строительство дорог к 16 населённым пунктам региона.

ИСТОЧНИК KP.RU