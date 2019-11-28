2019-11-28T17:09:23+03:00
Общество

Вместо троллейбуса №12 в Доброе будет ходить автобус №10

Все льготы сохранятся
Вероника ПАНИНА
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С 1 декабря во Владимире меняется схема нескольких маршрутов, затрагивающих микрорайон Доброе. Во-первых, продлен маршрут №2, теперь он будет ходить не до улицы Егорова, а заворачивать на Пекинку и ехать к торговому комплексу «Тандем». Таким образом, маршрут автобуса №2 получается следующим: ул. Балакирева - проспект Строителей - ул. Тракторная - Рокадная дорога - ул. Большая Нижегородская - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Безыменского - «Тандем». Интервал движения, сообщают в мэрии, сохранен, но он и раньше был не особо удобным - 40 минут.

Второе изменение касается троллейбуса №12, который соединял Доброе с вокзалом, продлен до улицы Куйбышева. Точнее, заменен на автобус, поскольку троллейбусных проводов на последней части маршрута нет. Теперь вместо троллейбуса №12 от вокзала в Доброе будет ходить автобус №10. Но статус у него будет «троллейбусный», то есть все льготы - для пенсионеров, школьников и студентов - сохранятся. В мэрии обещают, что автобус будет ходить чаще, чем раньше ходил троллейбус.

А освободившиеся с маршрута троллейбусы бросят «на усиление» в центр, чтобы там интервалы движения стали меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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