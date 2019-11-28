2019-11-28T14:10:09+03:00
Звезды

В Музее хрусталя можно увидеть посуду из цикла "Времена года"

В малом выставочном зале экспонируются более 49 предметов
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта ВСМЗфото с официального сайта ВСМЗ
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В малом выставочном зале Музея хрусталя им. Мальцовых открылась выставка «Времена года» из коллекции «Стекло. Хрусталь» Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В музее представлены авторские работы и образцы массовой продукции, созданные по эскизам художников Гусевского хрустального завода в период с 1970-е по 2000-е годы.

В основе замысла выставки – показ годичного цикла изменчивого состояния природы. Художники продемонстрировали уникальный диапазон возможностей работы в стекле – многомерность звучания массы, формы, фактуры, цвета и света. Для всех композиций характерна утонченная колористическая гамма. В них есть искреннее и непосредственное чувство, позволяющее передать своеобразие мира природы в разные времена года.

Выставка будет работать до 26 января. Цена билета - 75, 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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