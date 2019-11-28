Владимирский театр кукол "сдал" новогоднюю премьеру

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-28T13:47:26+03:00

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28 ноября во Владимирском областном театре кукол сдают новый новогодний спектакль «Ёлка для Бабы Яги», новогодняя комедия в дремучем лесу.

Милые всем нам с детства герои русских сказок – Баба-Яга, Леший, Иван-дурак, Алёша Попович, готовятся к встрече Нового Года. Предпраздничную суету, предвкушение встречи с победительницей конкурса красоты «Мисс Ёлка леса» нарушает Баба-Яга, которая очень сомневается, что её пригласят на Новогодний бал. Приняв решение, стать хозяйкой бала: «Мы тоже могём бал устроить!», Баба-Яга начинает действовать...

Режиссер - постановщик Марина Протасова, художник - постановщик Ирина Хмарук (г. Москва), композитор Алексей Сидорцев.

Маленькие зрители смогут оценить новую сказку в канун Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU