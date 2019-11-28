2019-11-28T13:38:20+03:00
Общество

Владимирцев просят собрать новогодние подарки для онкобольных детей

Центральная библиотека и волонтеры проводят благотворительную акцию
Алексей СУХОВ
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Центральная городская библиотека Владимира и волонтерская группа, оказывающая помощь семьям с онкобольными детьми Владимирской области проводят новогоднюю благотворительную акцию «Добрый подарок».

Ребятам для выздоровления приходится проходить болезненные процедуры, а это страшно. У них есть «Коробка смелости» с игрушками, которые вручают детям как награду за терпение и смелость.

Организаторы предлагают наполнить подарками «Коробку смелости»!

Что дарить? Подарки для детей: книги, игрушки (кроме мягких), детская бижутерия, магнитики-зверюшки и т.д. (всё должно быть только новое!). Подарки для мам: крем-мыло, гель для душа, крем для рук и т.д. (всё должно быть только новое!).

Подарки можно принести с 11:00 до 20:00 по адресу: Суздальский проспект, 2

Акция продлится до 25 декабря! Телефон для справок: 8(4922) 44-63-03

ИСТОЧНИК KP.RU

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