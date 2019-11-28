Спортсмены Владимирской области выиграли 4 медали на чемпионате и первенстве Европы по боевому единоборству
В чемпионате и первенстве Европы по боевому единоборству в Испании участвовали спортсмены из 21 страны. Было поведено 539 личных и 83 командных старта.
Представители Владимирской области Диана Пальчикова и Самир Рагимов завоевали четыре медали в дисциплине «Сётокан».
Диана Пальчикова из Владимира стала абсолютной победительницей первенства Европы, завоевав две золотые медали среди девушек 16-17 лет в дисциплинах «индивидуальное ката» и «индивидуальное кумитэ». Кроме того, Диана выиграла «бронзу» в командном кумитэ среди девушек 16-17 лет и юниорок 16-20 лет.
Гусевчанин Самир Рагимов завоевал золотую медаль в кумитэ в составе мужской команды, которая одолела девять соперников.
Диана является воспитанницей владимирской СШОР №7 и тренируется у Сопнева. Самир занимается в гусевской КДСШ им. А.В. Паушкина у тренера Трошкова.
ИСТОЧНИК KP.RU