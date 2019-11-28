Спортсмены Владимирской области выиграли 4 медали на чемпионате и первенстве Европы по боевому единоборству

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-28T13:27:29+03:00

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В чемпионате и первенстве Европы по боевому единоборству в Испании участвовали спортсмены из 21 страны. Было поведено 539 личных и 83 командных старта.

Представители Владимирской области Диана Пальчикова и Самир Рагимов завоевали четыре медали в дисциплине «Сётокан».

Диана Пальчикова из Владимира стала абсолютной победительницей первенства Европы, завоевав две золотые медали среди девушек 16-17 лет в дисциплинах «индивидуальное ката» и «индивидуальное кумитэ». Кроме того, Диана выиграла «бронзу» в командном кумитэ среди девушек 16-17 лет и юниорок 16-20 лет.

Гусевчанин Самир Рагимов завоевал золотую медаль в кумитэ в составе мужской команды, которая одолела девять соперников.

Диана является воспитанницей владимирской СШОР №7 и тренируется у Сопнева. Самир занимается в гусевской КДСШ им. А.В. Паушкина у тренера Трошкова.

ИСТОЧНИК KP.RU