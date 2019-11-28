Вор из Гусь-Хрустального со страха сам себя выдал после ограбления

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-28T13:22:59+03:00

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В марте этого года гусевчанин проник на территорию местного предприятия и украл металлические изделия: ролики, швеллеры и пластины. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, награбленное оценили в 6 тысяч рублей. Похищенное имущество воришка нес в руках, что и смутило сотрудников ППС. Они остановили мужчину и стали расспрашивать, откуда взял детали. Местный житель растерялся. Он признался, что ограбил предприятие и похищенное хотел сдать в металлолом. Испугавшемуся вору грозить реальный срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU