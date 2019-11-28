Региональную премию в области культуры, искусства и литературы выиграла актриса владимирского драмтеатра
Губернатор Владимир Сипягин присудил премии в области культуры, искусства и литературы за 2019 год.
Региональной премии в области культуры, искусства и литературы удостоены:
– руководитель литературно-драматургической части владимирского драмтеатра Татьяна Лаврова за книгу "Энциклопедия Владимирского академического театра драмы (персоналии)";
– член Союза художников и Ассоциации искусствоведов Магдалина Гладкая за книги: "Каталог белокаменной резьбы Дмитриевского собора во Владимире. Барабан, резьба четверика (регистр прясел над аркатурой)" и "Каталог белокаменной резьбы Дмитриевского собора во Владимире. Аркатурно-колончатый фриз. Порталы. Капители фасадных колонн. Интерьер";
– коллектив музея природы и этнографии "Елифановскими тропами" (филиал Ковровского историко-мемориального музея) за создание этнографических, этно-экологических и патриотических программ;
– образцовый коллектив "Оркестр русских народных инструментов" детской школы искусств имени Балакирева (Гусь-Хрустальный) за реализацию творческого проекта "Балакиревские встречи";
– артист Владимирского областного театра кукол Сергей Тульский.
ИСТОЧНИК KP.RU