Региональную премию в области культуры, искусства и литературы выиграла актриса владимирского драмтеатра

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-28T11:33:55+03:00

А также ковровский музей и гусевской оркестр русских народных инструментов

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Губернатор Владимир Сипягин присудил премии в области культуры, искусства и литературы за 2019 год.

Региональной премии в области культуры, искусства и литературы удостоены:

– руководитель литературно-драматургической части владимирского драмтеатра Татьяна Лаврова за книгу "Энциклопедия Владимирского академического театра драмы (персоналии)";

– член Союза художников и Ассоциации искусствоведов Магдалина Гладкая за книги: "Каталог белокаменной резьбы Дмитриевского собора во Владимире. Барабан, резьба четверика (регистр прясел над аркатурой)" и "Каталог белокаменной резьбы Дмитриевского собора во Владимире. Аркатурно-колончатый фриз. Порталы. Капители фасадных колонн. Интерьер";

– коллектив музея природы и этнографии "Елифановскими тропами" (филиал Ковровского историко-мемориального музея) за создание этнографических, этно-экологических и патриотических программ;

– образцовый коллектив "Оркестр русских народных инструментов" детской школы искусств имени Балакирева (Гусь-Хрустальный) за реализацию творческого проекта "Балакиревские встречи";

– артист Владимирского областного театра кукол Сергей Тульский.

ИСТОЧНИК KP.RU