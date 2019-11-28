Во Владимирской области московское масло оказалось с нарушениями

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-28T10:50:55+03:00

В нем вместо молочного жира подмешивали растительные

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В ноябре сотрудники Россельхознадзора провели рейд по сливочному маслу. Качество продукта оценивали по пробам, взятым на территории городов Радужный и Гусь-Хрустальный. Специалисты ведомства взяли несколько проб из масла, сделанного московскими компаниями.

Для мониторинговых исследований были отправлены следующие образцы:

- масло "Купавушка" (производитель: ООО "ЛАВ ПРОДУКТ", Химки);

- масло "Экомилк" (производитель: ЗАО "Озерецкий молочный комбинат", Дмитровский район);

- масло "Крестьянское" (производитель: ООО "ЭРИДАН", Дмитровский район);

- масло "Крестьянское", "Новинка" (производитель: ООО "СИГМАХОЛОД", Дмитровский район).

По результатам лабораторных исследований во всех отобранных пробах сливочного масла были выявлены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации жирно-кислотного состава продукта. Компании заменяли, по сути, молочный жир на примеси растительных жиров.

Партии данных сортов масла изъяли из магазинов, а от производителей потребовали устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU