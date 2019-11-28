Во Владимирской области московское масло оказалось с нарушениями
В ноябре сотрудники Россельхознадзора провели рейд по сливочному маслу. Качество продукта оценивали по пробам, взятым на территории городов Радужный и Гусь-Хрустальный. Специалисты ведомства взяли несколько проб из масла, сделанного московскими компаниями.
Для мониторинговых исследований были отправлены следующие образцы:
- масло "Купавушка" (производитель: ООО "ЛАВ ПРОДУКТ", Химки);
- масло "Экомилк" (производитель: ЗАО "Озерецкий молочный комбинат", Дмитровский район);
- масло "Крестьянское" (производитель: ООО "ЭРИДАН", Дмитровский район);
- масло "Крестьянское", "Новинка" (производитель: ООО "СИГМАХОЛОД", Дмитровский район).
По результатам лабораторных исследований во всех отобранных пробах сливочного масла были выявлены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации жирно-кислотного состава продукта. Компании заменяли, по сути, молочный жир на примеси растительных жиров.
Партии данных сортов масла изъяли из магазинов, а от производителей потребовали устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU