2019-11-28T10:50:55+03:00
Общество

Во Владимирской области московское масло оказалось с нарушениями

В нем вместо молочного жира подмешивали растительные
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ноябре сотрудники Россельхознадзора провели рейд по сливочному маслу. Качество продукта оценивали по пробам, взятым на территории городов Радужный и Гусь-Хрустальный. Специалисты ведомства взяли несколько проб из масла, сделанного московскими компаниями.

Для мониторинговых исследований были отправлены следующие образцы:

- масло "Купавушка" (производитель: ООО "ЛАВ ПРОДУКТ", Химки);

- масло "Экомилк" (производитель: ЗАО "Озерецкий молочный комбинат", Дмитровский район);

- масло "Крестьянское" (производитель: ООО "ЭРИДАН", Дмитровский район);

- масло "Крестьянское", "Новинка" (производитель: ООО "СИГМАХОЛОД", Дмитровский район).

По результатам лабораторных исследований во всех отобранных пробах сливочного масла были выявлены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации жирно-кислотного состава продукта. Компании заменяли, по сути, молочный жир на примеси растительных жиров.

Партии данных сортов масла изъяли из магазинов, а от производителей потребовали устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Музее хрусталя можно увидеть посуду из цикла "Времена года"
Владимирский театр кукол "сдал" новогоднюю премьеру
Владимирцев просят собрать новогодние подарки для онкобольных детей
Спортсмены Владимирской области выиграли 4 медали на чемпионате и первенстве Европы по боевому единоборству
Вор из Гусь-Хрустального со страха сам себя выдал после ограбления
Региональную премию в области культуры, искусства и литературы выиграла актриса владимирского драмтеатра
При участии ВТБ открыта скоростная платная трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург"
ГК Автодор и ВТБ договорились о совместной реализации проекта строительства участков трассы М-12
ВТБ Лизинг: в ЕАЭС должен развиваться единый рынок лизинга
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
Владимирский русский оркестр примет участие в проекте, посвященном Анне Герман
Улицу Сперанского соединят с улицей Чапаева в ближайшие два года
Во Владимире на трассе М-7 останется 7 развязок со светофорами
На льду Содышки мужчины рыбачат без спасательных средств
Владимирскому педуниверситету исполняется 100 лет
«Черная пятница» для любителей кино — только 28–29 ноября в Wink фильмы по 15 рублей!
Владимирцам предлагают собрать подарки для бабушек и дедушек из психоневрологического интерната
Во Владимирских Палатах выставка, посвященная бессоннице, закончится 1 декабря
В Муроме осудят сожителей, которые разбирали железную дорогу у предприятия
Бывшая главврач ОКБ Любовь Быкова просит восстановить ее в должности
Владимирские осужденные отправились в отпуска на волю
Технопарк «Вольгинский» отключили за долги по газу
В ивановской полиции не стали комментировать задержание Олега Лобанова
В Собинском районе на двоих нетрезвых водителей возбудили уголовные дела