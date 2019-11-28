Владимирский русский оркестр примет участие в проекте, посвященном Анне Герман

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-28T10:02:01+03:00

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Богатство репертуара Анны Герман неисчерпаемо, она исполнила около 400 песен, которые до сих пор волнуют сердца слушателей. В рамках музыкального проекта "Имена на все времена" судьба и жизнь Анны Герман откроется зрителям сквозь призму ее творчества – без лишних слов, только песни, которые нам подарила певица. Вместе с оркестром в этом проекте примут участие молодые, талантливые исполнители: Агнешка Бабич и Анна Федерович (Польша), Галина Сокольник (Белоруссия), Андрей Приклонский, Лариса Макарская, Екатерина Бродская (Москва). Все солисты - лауреаты фестивалей имени певицы. Ведущий концерта – биограф Анны Герман Иван Ильичев.

Уникальность программы "Эхо любви", в том, что наряду с любимыми шлягерами и хорошо известными песнями, такими как "Надежда", "Гори, гори, моя звезда", "Колыбельная", прозвучат и редкие песни на русском языке. Прозвучат необыкновенно красивые польские песни, а также некоторые итальянские и неаполитанские песни из репертуара Анны Герман.

12 декабря в рамках музыкального проекта Владимирский русский оркестр выступит в московском театре "Золотое кольцо", 13 декабря – в культурном центре "Салют" (Москва), 14 декабря концерт состоится на сцене Владимирской областной филармонии, 15 декабря музыканты выйдут на сцену Кремлевского концертного зала в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU