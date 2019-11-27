2019-11-27T20:29:06+03:00
Общество

Улицу Сперанского соединят с улицей Чапаева в ближайшие два года

Сити-менеджер Андрей Шохин заявил об этом на заседании Общественной палаты
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Вечером 27 ноября во владимирском ГДК прошло открытое заседание Общественной палаты города, на которое были приглашены глава городской администрации Андрей Шохин и директор ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород" Алексей Борисов. Обсуждали в основном новую схему движения по Пекинке, но коснулись и других актуальных дорожных вопросов.

В частности, Андрей Шохин рассказал о перспективах долгожданной "смычки" улицы Сперанского и улицы Чапаева. Сейчас их разделяет около 300 метров грунтовой дороги. Если построить там полноценную дорогу с развязкой, то это позволит сделать ее дублером Верхней Дубровы и разгрузить эту улицу, что в условиях переноса автомобильного трафика с Пекинки в город крайне актуально.

Андрей Шохин заявил, что работы по продлению улицы Сперанского начнутся уже в 2020 году.

- За два года, 2020 и 2021, мы эту дорогу сделаем, это совершенно точно, - подчеркнул сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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