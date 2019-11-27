Во Владимире на трассе М-7 останется 7 развязок со светофорами

СЕГОДНЯ 20:21 2019-11-27T20:21:51+03:00

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Власти города Владимира наконец договорились с руководством ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород" о том, как будет организовано движение по Пекинке в черте города после окончания ремонта.

Напомним, в середине ноября разразился скандал, когда до населения и властей наконец дошло, что новая, "послеремонтная" схема движения предусматривает закрытие почти всех левых поворотов на Пекинку. Таким образом, жители Веризино и поселка РТС оказываются отрезанными от "большой земли", а город встанет в вечной пробке.

Сегодня, 27 ноября, во Владимире прошла комиссия по безопасности дорожного движения, на которой руководство ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород" и администрация Владимира обсуждали ситуацию. Комиссия плавно перешла в выезды на место, и наконец вечером на открытом заседании Общественной палаты обе стороны объявили, что пришли к полному согласию. Администрация области в процессе не участвовала.

Итак: во Владимире остается 7 выездов на Пекинку со светофорами. Это бульвар Иванова, поселок РТС, улица Горького, поворот на "Тандем", Веризино, Суздальский проспект и улица Безыменского. Режим работы светофоров там будет отрегулирован в ближайшие дни, а до апреля будут установлены новые светофорные комплексы.

На остальных выездах, включая улицы Гастелло, Белякова и Белоконской, левые повороты будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU