На льду Содышки мужчины рыбачат без спасательных средств

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-27T16:41:59+03:00

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27 ноября инспекторы ГИМС и представители администрации Октябрьского района провели рейд на Содышке - рыбаков там уже много. Лед на реке достиг толщины 10 сантиметров, и в этом случае его можно считать безопасным. Но на водохранилище есть место, где запрещено нахождение людей: это акватория около плотины. Здесь находится водосброс – самое опасное место данного гидротехнического сооружения. И потому здесь выставлены аншлаги "Нахождение на льду запрещено".

- Инспекторы ГИМС рекомендовали рыбакам не выходить на лед без элементарных спасательных средств и рассказали о том, как помочь человеку, провалившемуся под лед. Рыбаки, конечно, о правилах безопасности знают, но, увы – ни у кого не оказалось с собой элементарных средств спасения. Обещали исправиться, - сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU