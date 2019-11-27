Владимирскому педуниверситету исполняется 100 лет

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-27T15:35:22+03:00

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28 ноября во Владимирской областной филармонии состоится торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Педагогического института Владимирского государственного университета. Поздравить его сотрудников, ветеранов и студентов придут Губернатор Владимир Сипягин, руководители Законодательного Собрания, представители Совета Федерации и Государственной Думы.

Открытый в 1919 году институт народного образования стал первым во Владимире высшим учебным заведением. На протяжении вековой истории педагогический институт служил благородному делу подготовки работников образования для нашего региона. Более 80 процентов учителей, работающих во Владимирской области, являются его выпускниками.

"Пединститут" в разные годы своей истории был и техникумом, и училищем. После развала СССР в 1993 году его сделали университетом. До 2008 года он сохранял "независимость", однако в феврале того года он стал частью набиравшего в то время мощь ВлГУ и был преобразован во Владимирский государственный гуманитарный университет.

ИСТОЧНИК KP.RU