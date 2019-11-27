Владимирцам предлагают собрать подарки для бабушек и дедушек из психоневрологического интерната
Ни один новый год не проходит без ставшей для многих традиционной акцией сбора подарков "На радость бабушке и дедушке". В этом году с 27 ноября по 23 декабря каждый житель города Владимира может стать настоящим волшебником, подарив добрые подарки пенсионерам, проживающим во Владимирском психоневрологическом интернате.
Как стать участником акции? Нужно сформировать подарок и отнести его по одному из шести адресов. Или вы можете организовать точку сбора у себя на работе (школе/институте/садике/магазине) и сообщить об этом организаторам.
Пока же заявлены следующие сборы для приема подарков:
- улица Строителей, 6, кабинет 26 (с 9 до 17);
- улица Большая Московская, 12 (вторая арка от Золотых ворот) (с 15 до 20);
- улица Девическая, 3. Магазина "ТвояМоя" (с 12 до 20);
- улица Верхняя Дуброва, 34. Детский клуб "Рассвет" (с 14 до 20);
- улица Мира, 61а. "Яркопарк" (с 10 до 21);
- улица Разина, 21, 6-й этаж (с 9 до 17).
ИСТОЧНИК KP.RU