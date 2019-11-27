Владимирцам предлагают собрать подарки для бабушек и дедушек из психоневрологического интерната

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-27T15:27:18+03:00

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Ни один новый год не проходит без ставшей для многих традиционной акцией сбора подарков "На радость бабушке и дедушке". В этом году с 27 ноября по 23 декабря каждый житель города Владимира может стать настоящим волшебником, подарив добрые подарки пенсионерам, проживающим во Владимирском психоневрологическом интернате.

Как стать участником акции? Нужно сформировать подарок и отнести его по одному из шести адресов. Или вы можете организовать точку сбора у себя на работе (школе/институте/садике/магазине) и сообщить об этом организаторам.

Пока же заявлены следующие сборы для приема подарков:

- улица Строителей, 6, кабинет 26 (с 9 до 17);

- улица Большая Московская, 12 (вторая арка от Золотых ворот) (с 15 до 20);

- улица Девическая, 3. Магазина "ТвояМоя" (с 12 до 20);

- улица Верхняя Дуброва, 34. Детский клуб "Рассвет" (с 14 до 20);

- улица Мира, 61а. "Яркопарк" (с 10 до 21);

- улица Разина, 21, 6-й этаж (с 9 до 17).

ИСТОЧНИК KP.RU