Во Владимирских Палатах выставка, посвященная бессоннице, закончится 1 декабря

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-27T14:26:52+03:00

В этот день пройдет поэтический вечер в честь ее автора

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1 декабря в 15.00 в музейном центре "Палаты" (улица Большая Московская, 58) пройдет поэтический вечер в честь Леонтия Озерникова и бессонницы. Дело в том, что последний месяц в Палатах работает выставка этого художника-дизайнера.

1 декабря она как раз завершает работу. Называется она "Часы и время творческой бессонницы". Автор экспозиции уже более сорока лет специализируется в сфере музейно-выставочного проектирования. Среди проектов Озерникова – знаменитый владимирский музей "Часы и время", обновленная экспозиция "Старый Владимир", музей природы, выставка "История Суздаля", музей хрусталя им. Мальцовых. Дизайн-мистерия "Музей бессонницы" строится как пространство ночных видений, где мысли, страхи, надежды, желания автора материализуются в героинях мифов и легенд, старых и парадоксально новых.

В поэтическом вечере примут участие современные владимирские авторы стихов. Тех, кому не спится, ждут в Палатах. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU