2019-11-27T13:38:48+03:00
Происшествия

В Муроме осудят сожителей, которые разбирали железную дорогу у предприятия

Масса превысила 500 килограммов металла
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней муромлянки и ее 50-летнего сожителя. По данным УМВД, оперативники задержали парочку в сентябре этого года - они разбирали железную дорогу, которая вела к складу предприятия. Сумма причиненного ущерба составила 46 000 рублей.

По версии следствия, сожители в течение двух недель регулярно приезжали на машине к предприятию, с помощью гвоздодера они разобрали 80 металлических подкладок - масса превысила 500 килограммов. Металл сожители сдали в пункт приема.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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