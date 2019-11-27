В Муроме осудят сожителей, которые разбирали железную дорогу у предприятия
Масса превысила 500 килограммов металла
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней муромлянки и ее 50-летнего сожителя. По данным УМВД, оперативники задержали парочку в сентябре этого года - они разбирали железную дорогу, которая вела к складу предприятия. Сумма причиненного ущерба составила 46 000 рублей.
По версии следствия, сожители в течение двух недель регулярно приезжали на машине к предприятию, с помощью гвоздодера они разобрали 80 металлических подкладок - масса превысила 500 килограммов. Металл сожители сдали в пункт приема.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU