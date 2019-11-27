Бывшая главврач ОКБ Любовь Быкова просит восстановить ее в должности

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-27T13:20:18+03:00

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Любовь Быкова подала иск в Октябрьский районный суд, в котором просит признать ее увольнение незаконным. Бывшая руководитель Областной клинической больницы хочет, чтобы ее восстановили в должности и выплатили зарплату за период ее вынужденного прогула.

Напомним, что Любовь Быкова обвиняется в растрате 2 миллионов бюджетных средств, выделенных на покупку компьютерного томографа, и в получении взятки в размере 1 450 000 рублей.

Сейчас она находится под стражей. И решением Октябрьского районного суда этот срок будет продлен до 29 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU