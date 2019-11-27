2019-11-27T12:56:42+03:00
Общество

Владимирские осужденные отправились в отпуска на волю

Отдыхать дома они могут до 15 суток
Елена Масленникова
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Возможность выехать за пределы колонии получают осужденные, готовящиеся к освобождению, или те, кто хорошо себя вел. Кого отпустить домой и на сколько дней, максимум - до 15 суток, решает руководство исправительного учреждения. В ноябре 2019-го отпуска получили 9 осужденных из ИК-3, ИК-5 и СИЗО-1. Перед выездом за пределы колонии им обычно рассказывают, как себя нужно вести на воле, а заодно предупреждают об уголовной ответственности, если не вернутся в указанный день. Время пребывания на свободе засчитываются осужденным в срок отбывания наказания. За пределами колонии они живут на свои личные сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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