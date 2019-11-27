Технопарк «Вольгинский» отключили за долги по газу

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-27T12:13:00+03:00

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Руководство технопарка перестало платить за газ с 2017-го. За два года предприятие накопило долги на общую сумму 56,7 миллионов рублей, и возвращать деньги за потребленное топливо не торопилось даже по решению суда. За все это время ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» получил от технопарка только 1,8 миллионов рублей.

На днях Арбитражный суд Владимирской области вынес решение о беспрепятственном доступе к газоиспользующему оборудованию на предприятии для принудительного отключения. Ранее руководство технопарка «Вольгинский» не пускало газовиков на свою территорию.

В связи с тем, что предприятие обеспечивает поселок Вольгинский водой, а также поставляет тепло на некоторые местные предприятия, ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» заранее предупредил муниципальные власти о предстоящем отключении.

ИСТОЧНИК KP.RU