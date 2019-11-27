В ивановской полиции не стали комментировать задержание Олега Лобанова

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-27T12:16:02+03:00

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Информация о задержании Олега Лобанова, бывшего и.о. директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области появилась сегодня утром в телеграм-каналах. Якобы экс-чиновник сегодня ночью был снят с поезда в Ивановской области. Напомним, что Олег Анатольевич Лобанов был заместителем директора департамента Руслана Баринова, а с 15 июня 2019 года и до последнего времени являлся исполняющим обязанности директора. Интересная деталь: Олег Анатольевич возглавлял отдел по обращению с отходами. Известно также, что он длительное время занимался бизнесом.

Мы попытались проверить сообщение о задержании экс-чиновника. Руководитель ОИ и ОС УМВД по Ивановской области Вячеслав Радостин не подтвердил и не опроверг этот факт. А вот пресс-секретарь губернатора в Телеграм-канале косвенно дала понять, что информация о задержании достоверная, но от комментариев воздержалась.

«Ко мне стали поступать запросы по поводу задержания в городе Иваново заместителя директора департамента природопользования Владимирской области Олега Лобанова. Коллеги, я не имею права давать комментарии по вопросам, касающимся работы правоохранителей. Исходя из имеющихся у меня данных, подскажу, что обратиться за получением информации можно в УМВД по Ивановской области, так как задержание Олега Лобанова не имеет никакого отношения к его работе в администрации Владимирской области.»

ИСТОЧНИК KP.RU