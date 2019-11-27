В Собинском районе на двоих нетрезвых водителей возбудили уголовные дела

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-27T09:58:27+03:00

И тот, и другой от прохождения освидетельствования отказались

Изменить размер текста: A A

В конце октября текущего года сотрудники ГИБДД на одной из улиц Лакинска остановили «ВАЗ-211540» под управлением 60-летнего жителя Москвы. Мужчина по внешним признакам был нетрезв, однако от прохождения освидетельствования отказался.

По данным УМВД по Владимирской области, в Собинке произошло то же самое: 37-летний водитель «Ниссана» на предложение пройти освидетельствование ответил отказом.

В ходе проверки было установлено, что оба водителя уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду.

Возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU