2019-11-27T09:58:27+03:00
Происшествия

В Собинском районе на двоих нетрезвых водителей возбудили уголовные дела

И тот, и другой от прохождения освидетельствования отказались
Валерия ПРОНИНА
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В конце октября текущего года сотрудники ГИБДД на одной из улиц Лакинска остановили «ВАЗ-211540» под управлением 60-летнего жителя Москвы. Мужчина по внешним признакам был нетрезв, однако от прохождения освидетельствования отказался.

По данным УМВД по Владимирской области, в Собинке произошло то же самое: 37-летний водитель «Ниссана» на предложение пройти освидетельствование ответил отказом.

В ходе проверки было установлено, что оба водителя уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду.

Возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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