В Собинском районе на двоих нетрезвых водителей возбудили уголовные дела
В конце октября текущего года сотрудники ГИБДД на одной из улиц Лакинска остановили «ВАЗ-211540» под управлением 60-летнего жителя Москвы. Мужчина по внешним признакам был нетрезв, однако от прохождения освидетельствования отказался.
По данным УМВД по Владимирской области, в Собинке произошло то же самое: 37-летний водитель «Ниссана» на предложение пройти освидетельствование ответил отказом.
В ходе проверки было установлено, что оба водителя уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду.
Возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
ИСТОЧНИК KP.RU