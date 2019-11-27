2019-11-27T09:50:09+03:00
Спорт

Владимирские тяжелоатлеты взяли шесть медалей на всероссийских соревнованиях

Он прошел в Татарстане
Алексей СУХОВ
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Степан Зимин. Предоставлено АВО.Степан Зимин. Предоставлено АВО.
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Представители Владимирской области завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали на всероссийском турнире по тяжёлой атлетике памяти олимпийского чемпиона Курынова, который с 21 по 24 ноября проходил в городе Зеленодольске в Татарстане.

Лучшими в весовых категориях "96 кг" и "свыше 109 кг" стали Азат Афян и Арсений Спицин соответственно. Результат Афяна по сумме двоеборья – 334 кг. Спицин показал общий результат 353 кг.

Вторые места среди мужчин достались Владиславу Назарову и Степану Зимину, выступавшим в весовых категориях "81 кг" и "109 кг" соответственно. Результат Назарова по сумме двоеборья – 301 кг. Зимин набрал в общей сложности 320 кг. У девушек серебряную награду в весовой категории "64 кг" завоевала Анастасия Васильева с результатом 160 кг.

Бронзовую медаль среди мужчин в весовой категории "55 кг" выиграл Леонид Дорофеев с результатом двоеборья 185 кг. Ещё две бронзовые награды достались Светлане Кокуновой и Татьяне Треусовой, выступавших в весовых категориях "64 кг" и "71 кг" соответственно. Результат Кокуновой – 160 кг. Треусова набрала в сумме двоеборья 158 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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