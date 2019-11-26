В Муроме малыш сломал ногу в детском саду

СЕГОДНЯ 22:12 2019-11-26T22:12:18+03:00

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Несчастный случай произошел, когда в садике на глаза у воспитателей карапуз запнулся о торчащий, задранный кусок линолеума и неудачно упал. Ребенок так кричал и плакал от боли, что напуганные сотрудники сразу вызвали скорую. Дошкольника увезли в больницу, где и поставили диагноз: перелом бедра. Такой вред здоровью медики оценили как тяжкий. Малышу наложили гипс, и он лечился дома, а родители вынуждены были нанять сиделку, поскольку им самим приходилось работать. Также папа с мамой отмечают, что даже поправившийся ребенок боится бегать и прыгать, стал менее активным. Родители обратились в суд, прося взыскать с управления образования администрации округа Муром не только расходы на сиделку, но и компенсацию морально вреда за страдания, которые перенес малыш.

ИСТОЧНИК KP.RU