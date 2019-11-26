2019-11-26T17:31:23+03:00
Общество

В Петушинском районе временно перекроют движение по трассе М-7

Объехать можно через Покров, Вишневый, Ставрово и Лакинск
Валерия ПРОНИНА
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27 ноября с 00:00 до 00:30 на 144 км трассы М-7 «Волга» во Владимирской области будет временно перекрыто движение в связи с монтажом П-образной опоры. Объехать можно через Покров, Вишневый, Ставрово и Лакинск с выездами на федеральную трассу на 103 и 156 км.

О нештатной ситуации на трассе М-7 «Волга» можно сообщить по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: +7 (831) 282-28-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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