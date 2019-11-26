Депутат Андрей Щетков покинет ЗС Владимирской области

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-26T15:17:11+03:00

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Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Андрей Щетков принял решение сложить с себя полномочия народного избранника. Вопрос о его исключении из числа депутатов ЗС внесен в повестку заседания 26 ноября.

Место Андрея Щеткова, вероятнее всего, займет ушедший из владимирского горсовета Андрей Усов, который заменял на депутатском месте Валерия Пузанова, который, в свою очередь, получил мандат от Ильи Потапова. Об этом сообщает ИА "Провладимир"

Место Андрея Усова в горсовете, вероятнее всего, займет экс-пресс-секретарь регионального отделения ЛДПР Мария Зиновьева.

ИСТОЧНИК KP.RU