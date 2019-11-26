Депутат Андрей Щетков покинет ЗС Владимирской области
Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Андрей Щетков принял решение сложить с себя полномочия народного избранника. Вопрос о его исключении из числа депутатов ЗС внесен в повестку заседания 26 ноября.
Место Андрея Щеткова, вероятнее всего, займет ушедший из владимирского горсовета Андрей Усов, который заменял на депутатском месте Валерия Пузанова, который, в свою очередь, получил мандат от Ильи Потапова. Об этом сообщает ИА "Провладимир"
Место Андрея Усова в горсовете, вероятнее всего, займет экс-пресс-секретарь регионального отделения ЛДПР Мария Зиновьева.
ИСТОЧНИК KP.RU