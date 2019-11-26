2019-11-26T13:46:57+03:00
Происшествия

Жительница Александрова 94 раза ударила ножом бабушку одноклассника

До этого она уже нападала с ножом на отца парня
Вероника ПАНИНА
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20-летняя жительница Александрова отправится в колонию за убийство пожилой женщины и нападение на мужчину. Как сообщает Следственный комитет, девушка в октябре прошлого года пришла домой к своему бывшему однокласснику. Она находилась под наркотическим «кайфом».

Парня она не застала дома, была только его бабушка. Та, пригласив приятельницу внука в квартиру, стала вести с ней душеспасительные беседы - уговаривать бросить наркотики, устроиться на работу, вести нормальный образ жизни. Слабо соображая от действия наркотиков и разозлившись на поучения, девушка схватила на кухне нож и начала беспорядочно наносить удары пожилой женщине. Всего, как потом выяснила экспертиза, она ударила бабушку 94 раза. После этого нападавшая убежала из квартиры, оставив еще живую женщину истекать кровью.

Бабушку обнаружили родственники, вызвали «скорую», но в больнице 77-летняя пенсионерка умерла.

Во время следствия выяснилось, что это не первое нападение. В той же самой квартире двумя месяцами раньше эта же девушка накинулась с ножом на отца своего одноклассника, но тому удалось отбиться, он получил лишь несколько порезов.

Экспертиза признала жительницу Александрова вменяемой, хотя и наркозависимой. Суд приговорил ее к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Семья погибшей пенсионерки потребовала компенсации морального вреда. Суд взыскал с убийцы в пользу потерпевших два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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