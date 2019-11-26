2019-11-26T12:17:08+03:00
Происшествия

В Селивановском районе на территории Свято-Троицкой церкви случился пожар

Никто не пострадал
Елена Масленникова
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В Селивановском районе случилось возгорание на территории Свято-Троицкой церквиВ Селивановском районе случилось возгорание на территории Свято-Троицкой церквиФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В Селивановском районе в деревне Дуброво 25 ноября около 11 часов вечера загорелось подсобное помещение на территории Свято-Троицкой церкви. Пламя охватило 80 квадратных метров. В огне сгорел церковный инвентарь и книги. Из людей никто не пострадал. Пожар тушили 8 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина возгорания - использование неисправного печного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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