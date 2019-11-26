2019-11-26T12:04:51+03:00
Политика

ЗС Владимирской области не будет рассматривать проект изменения избирательного закона

Его отправят на доработку
Алексей СУХОВСергей МОРКОВКИН
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26 ноября депутаты ЗС Владимирской области отклонили рассмотрение проекта изменений в региональное избирательное законодательство. Отметим, с просьбой снять законопроект с повестки дня к коллегам обратился вице-спикер ЗС Антон Сидорко (КПРФ).

Напомним, изменения избирательное законодательство внес представитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Бирюков. Оно предполагало отмену так называемых "партийных паровозов" - общей части партийных списков на выборах во владимирский горсовет. При этом большинство депутатов ЗС (в основном от "Единой России") не скрывало, что считает проект Бирюкова полумерой, и лучше было бы полностью отказаться от списочной части выборов, переведя их на одномандатную систему. Отметим, Владимир остался единственным муниципальным образованием области, где еще существует смешанная (со списочной частью) выборная система.

Впрочем, у депутатского большинства из "Единой России", надеющегося качнуть выборы в сторону одномандатной системы, и оппозиционного меньшинства, желающего оставить все как есть, еще достаточно времени на внесение изменений в закон. Выборы во владимирский горсовет пройдут в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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