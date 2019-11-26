Муромлянин расстрелял вора, укравшего его велосипед

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-26T10:30:11+03:00

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У жителя Мурома другой горожанин украл велосипед. Выяснив, кто именно похитил имущество, и, решив отомстить, он выследил вора и привез его в гаражи, стоящие в лесу. Угрожая, заставил его пройти в гараж, раздеться, потом связал ему руки и, перекинув веревку через металлический рельс под потолком, подвесил жертву под потолком. А потом восемь раз выстрелил в него из пневматической винтовки. К счастью, пострадавший мужчина выжил, а мстительному владельцу велосипеда теперь грозит реальный срок – до десяти лет лишения свободы. Сейчас дело передано в Муромский городской суд, в ближайшее время должны назначить судебное заседание.

ИСТОЧНИК KP.RU