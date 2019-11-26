Ночью в Киржачском районе погибла молодая жительница Подмосковья
Она вылетела на встречку и врезалась в гоночную иномарку
.Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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26 ноября около 00:04 на 143 километре трассы "МБК А-108" в деревне Бынино Киржачского района произошла смертельная авария. Пресс-слудба УМВД по Владимирской области сообщает, что в ДТП погибла 26-летняя жительница Подмосковья, ехавшая в Сергиев-Посад.
Жительница Подмосковья ехала на машине Opel CORSA, выехала на встречную полосу и врезалась в машину Subaru Impreza, за рулем которой сидел 25-летний житель Подмосковья. Он с различными переломами госпитализирован в местную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU