Ночью в Киржачском районе погибла молодая жительница Подмосковья

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-26T10:17:17+03:00

Она вылетела на встречку и врезалась в гоночную иномарку

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26 ноября около 00:04 на 143 километре трассы "МБК А-108" в деревне Бынино Киржачского района произошла смертельная авария. Пресс-слудба УМВД по Владимирской области сообщает, что в ДТП погибла 26-летняя жительница Подмосковья, ехавшая в Сергиев-Посад.

Жительница Подмосковья ехала на машине Opel CORSA, выехала на встречную полосу и врезалась в машину Subaru Impreza, за рулем которой сидел 25-летний житель Подмосковья. Он с различными переломами госпитализирован в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU