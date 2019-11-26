2019-11-26T10:17:17+03:00
Происшествия

Ночью в Киржачском районе погибла молодая жительница Подмосковья

Она вылетела на встречку и врезалась в гоночную иномарку
Артём Черепанов
Поделиться:
..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
Изменить размер текста:

26 ноября около 00:04 на 143 километре трассы "МБК А-108" в деревне Бынино Киржачского района произошла смертельная авария. Пресс-слудба УМВД по Владимирской области сообщает, что в ДТП погибла 26-летняя жительница Подмосковья, ехавшая в Сергиев-Посад.

Жительница Подмосковья ехала на машине Opel CORSA, выехала на встречную полосу и врезалась в машину Subaru Impreza, за рулем которой сидел 25-летний житель Подмосковья. Он с различными переломами госпитализирован в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Селивановском районе на территории Свято-Троицкой церкви случился пожар
ЗС Владимирской области не будет рассматривать проект изменения избирательного закона
Муромлянин расстрелял вора, укравшего его велосипед
На компанию, укравшую деньги на строительство фельдшерского пункта, возбуждено уголовное дело
Уголовное дело в отношении экс-генерального директора «Автоприбора» начнут рассматривать заново
Жительница Владимира попала в реанимацию после встречи с бродячими собаками
Владимирский контрактник признан виновным в ДТП со смертельным исходом
У владимирского прапорщика нашли крупную партию наркотиков
В Меленковском районе в селе Ляхи открылся новый аптечный пункт
В Юрьев-Польском в бывшем детсаду работал нелегальный завод по производству молока и кефира
«Ростелеком» показал владимирцам возможности сервиса Wink