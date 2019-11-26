На владимирскую компанию, укравшую деньги на строительство фельдшерского пункта, возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-26T12:21:52+03:00

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Во Владимирской области, как известно, ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» (нацпроект «Здравоохранение»).

Однако некоторые ФАПы строятся только на бумаге. Например, в Гусь-Хрустальном районе жители почти год с недоумением наблюдают табличку, на которой обещают открыть медицинское учреждение к ноябрю. Кроме таблички, так ничего и нет.

О каком именно не построенном ФАПе идет речь в данном уголовном деле, полиция не уточняет. Однако, как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 18 ноября возбуждено уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства. По данным следствия, в августе 2018 года данная организация заключила договор на выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта. Но стройки фактически не вела, в вместо этого просто представили документы на оплату полного объема работ. Полученные 190 тысяч рублей были руководством компании присвоены.

И это не единственный случай - полиция проводит проверку для установления других аналогичных эпизодов преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU