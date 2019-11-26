2019-11-26T12:21:52+03:00
Происшествия

На владимирскую компанию, укравшую деньги на строительство фельдшерского пункта, возбуждено уголовное дело

Вместо возведения ФАП подрядчик подделал документы
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области, как известно, ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» (нацпроект «Здравоохранение»).

Однако некоторые ФАПы строятся только на бумаге. Например, в Гусь-Хрустальном районе жители почти год с недоумением наблюдают табличку, на которой обещают открыть медицинское учреждение к ноябрю. Кроме таблички, так ничего и нет.

О каком именно не построенном ФАПе идет речь в данном уголовном деле, полиция не уточняет. Однако, как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 18 ноября возбуждено уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства. По данным следствия, в августе 2018 года данная организация заключила договор на выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта. Но стройки фактически не вела, в вместо этого просто представили документы на оплату полного объема работ. Полученные 190 тысяч рублей были руководством компании присвоены.

И это не единственный случай - полиция проводит проверку для установления других аналогичных эпизодов преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Селивановском районе на территории Свято-Троицкой церкви случился пожар
ЗС Владимирской области не будет рассматривать проект изменения избирательного закона
Муромлянин расстрелял вора, укравшего его велосипед
Ночью в Киржачском районе погибла молодая жительница Подмосковья
Уголовное дело в отношении экс-генерального директора «Автоприбора» начнут рассматривать заново
Жительница Владимира попала в реанимацию после встречи с бродячими собаками
Владимирский контрактник признан виновным в ДТП со смертельным исходом
У владимирского прапорщика нашли крупную партию наркотиков
В Меленковском районе в селе Ляхи открылся новый аптечный пункт
В Юрьев-Польском в бывшем детсаду работал нелегальный завод по производству молока и кефира
«Ростелеком» показал владимирцам возможности сервиса Wink