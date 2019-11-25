2019-11-25T18:59:47+03:00
Происшествия

Уголовное дело в отношении экс-генерального директора «Автоприбора» начнут рассматривать заново

Первое судебное заседание назначено на 6 декабря
Ирина Мальцева
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Владимирский областной суд отменил приговор Фрунзенского районного в отношении бывшего руководителя, а уголовное дело передал на новое судебное разбирательство в тот же суд. Экс-гендиректора также оставили под стражей – на три месяца до 5 февраля следующего года, а его имущество – под арестом. Напомним, бывшего руководителя одного из некогда крупнейших заводов города обвиняют в преднамеренном банкротстве, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничестве в особо крупном размере и совершение двух растрат в особо крупном размере. НА ближайшее судебное заседание вызваны подсудимый, защитник, городской прокурор, представители потерпевших и свидетели обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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