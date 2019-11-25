Жительница Владимира попала в реанимацию после встречи с бродячими собаками

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-25T18:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Владимира, живущая в Добром, около десяти вечера 23 февраля проходила через гаражный кооператив «Восточный-2», где на нее набросилась стая бродячих собак. Спастись от бездомных псов женщина не смогла, животные буквально растерзали ее, и в себя горожанка пришла только в реанимации больницы скорой помощи. Согласно судебно-медицинскому заключению, в результате нападения собак и причинения травм истец получила средний вред здоровью. Сейчас горожанка оформляет инвалидность и ходит с трудом. На лечение и восстановление жительница Владимира потратила полмиллиона рублей, эти деньги она пытается через суд с администрации Владимира, городского управлению, ООО «Амест» и ООО «Атлант», которые по контракту занимались отловом бездомных животных. Также женщина просит суд взыскать компенсацию за моральный ущерб – полмиллиона ей, и еще по полмиллиона – мужу и дочке, которые тоже страдали и переживали за маму. Рассматривать дело начнут в начале декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU