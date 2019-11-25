Владимирский контрактник признан виновным в ДТП со смертельным исходом

СЕГОДНЯ 18:37 2019-11-25T18:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Младший сержант-контрактник владимирской воинской части в марте вел машину «ВАЗ 2107» по Пекинке в Вазниковском районе. За рулем он ехал, во-первых, пьяным, во-вторых, без прав, так как уже был лишен права управления автомобилем на полтора года опять же за пьяное вождение. Не рассчитав скорость, младший сержант врезался в идущий впереди «ЗИЛ». От удара легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Камри». В итоге пострадал пассажир «семерки» - от тяжких телесных повреждений он скончался.

Приговором Владимирского гарнизонного военного суда контрактник признан виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года и штрафа в размере 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU