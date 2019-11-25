У владимирского прапорщика нашли крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-25T18:20:27+03:00

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В июле контрактник, служащий во Владимире, нашел в городе тайник с наркотиками. Забрав из «закладки» отраву, он оставил ее себе. И хранил почти полтора грамма «соли», пока его не задержали полицейские. Владимирский гарнизонный военный суд признал прапорщика в незаконном приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Отправлять за решетку контрактника не стали, назначили в виде штрафа в размере ста тысяч рублей. Кстати, кто именно оставил обнаруженную военнослужащим закладку, пока осталось неизвестным, разыскивать его будет полиция, куда все материалы направили следователи военного следственного отдела СК РФ по Владимирскому гарнизону.

ИСТОЧНИК KP.RU