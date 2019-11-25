В Меленковском районе в селе Ляхи открылся новый аптечный пункт
Жителям села теперь не нужно ездить за лекарствами в Меленки
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В селе Ляхи проживает более 1400 человек. Последние три года жителям приходилось ездить за лекарствами в город Меленки. Старый аптечный пункт закрылся из-за нерентабельности и отсутствия кадров. Но селяне просили, чтобы проблема была все-таки решена. И вот в ноябре открылся новый аптечный пункт с широким ассортиментом лекарственных препаратов. Для аптечного пункта приобрели новое торговое оборудование и фармацевтические холодильники. В помещении сделали ремонт, подключили интернет для работы онлайн-кассы и заменили инженерные коммуникации.
ИСТОЧНИК KP.RU