В Меленковском районе в селе Ляхи открылся новый аптечный пункт

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-25T17:20:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Ляхи проживает более 1400 человек. Последние три года жителям приходилось ездить за лекарствами в город Меленки. Старый аптечный пункт закрылся из-за нерентабельности и отсутствия кадров. Но селяне просили, чтобы проблема была все-таки решена. И вот в ноябре открылся новый аптечный пункт с широким ассортиментом лекарственных препаратов. Для аптечного пункта приобрели новое торговое оборудование и фармацевтические холодильники. В помещении сделали ремонт, подключили интернет для работы онлайн-кассы и заменили инженерные коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU