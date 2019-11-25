В Александрове на пожаре спасли женщину и 9-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-25T15:37:12+03:00

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25-го ноября около 11 утра в Александрове на улице Геологов загорелась квартира в многоэтажке. Пожарные прибыли быстро. Дым шел из квартиры на 4 этаже. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили женщину. Кроме нее, из огня спасли 9-летнего ребенка. 8 человек эвакуировали. Сейчас устанавливается причина пожара. В результате возгорания сгорела внутренняя отделка комнаты и имущество на площади 10 квадратных метров. Огонь тушили 10 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU