2019-11-25T15:37:12+03:00
Происшествия

В Александрове на пожаре спасли женщину и 9-летнего ребенка

В том числе эвакуировали 8 человек
Елена Масленникова
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Из огня спасли женщину и 9-летнего ребенкаИз огня спасли женщину и 9-летнего ребенкаФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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25-го ноября около 11 утра в Александрове на улице Геологов загорелась квартира в многоэтажке. Пожарные прибыли быстро. Дым шел из квартиры на 4 этаже. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили женщину. Кроме нее, из огня спасли 9-летнего ребенка. 8 человек эвакуировали. Сейчас устанавливается причина пожара. В результате возгорания сгорела внутренняя отделка комнаты и имущество на площади 10 квадратных метров. Огонь тушили 10 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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