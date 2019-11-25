Владимирская область закупит антидепрессантов на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-25T13:33:44+03:00

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Департамент имущественных и земельных отношений разместил госзакупку препаратов-антидепрессантов для нужд областной психиатрической больницы № 1. И областного бюджета на закупку выделено 315 тысяч рублей.

Приобретать для больницы будут два современных антидепрессанта: миртазамин и флувоксамин. Оба препарата считаются наиболее эффективными средствами последних лет. Причем, и тот и другой препараты уже давно производятся в России.

ИСТОЧНИК KP.RU