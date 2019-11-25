Владимирская область закупит антидепрессантов на 300 тысяч рублей
Таблетки купят для психиатрической больницы № 1
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Департамент имущественных и земельных отношений разместил госзакупку препаратов-антидепрессантов для нужд областной психиатрической больницы № 1. И областного бюджета на закупку выделено 315 тысяч рублей.
Приобретать для больницы будут два современных антидепрессанта: миртазамин и флувоксамин. Оба препарата считаются наиболее эффективными средствами последних лет. Причем, и тот и другой препараты уже давно производятся в России.
ИСТОЧНИК KP.RU