2019-11-25T13:33:44+03:00
Общество

Владимирская область закупит антидепрессантов на 300 тысяч рублей

Таблетки купят для психиатрической больницы № 1
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Департамент имущественных и земельных отношений разместил госзакупку препаратов-антидепрессантов для нужд областной психиатрической больницы № 1. И областного бюджета на закупку выделено 315 тысяч рублей.

Приобретать для больницы будут два современных антидепрессанта: миртазамин и флувоксамин. Оба препарата считаются наиболее эффективными средствами последних лет. Причем, и тот и другой препараты уже давно производятся в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коврове консультант банка воровала деньги пенсионеров через терминалы
Во Владимире на пешеходном переходе сбили подростка
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» завершил свою работу
За год во Владимирской области вдвое выросло количество нарушений ПДД, зафиксированных видеокамерами
Владимирские полицейские поймали в лесу парня с наркотиками
Владимирская область получит более 1 миллиарда рублей на расселение аварийных домов
Во Владимире неизвестный с оружием ворвался в банк
В Кольчугинском районе из-за лобового столкновения с кроссовером загорелась фура
Жительница Петушков вернет страховщикам полученную выплату
Ковровчанина будут судить за избиение знакомой в местной общаге
Экс-глава Карабаново за служебный подлог и присвоение чужой зарплаты отделалась штрафом
Владимирская многодетная семья взыскала с застройщика 85 тысяч рублей
ДТП в Коврове: водитель иномарки оказался зажат в своём автомобиле
Суздальская ЦРБ не обеспечивала диабетика бесплатными тест-полосками
В Коврове водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
Авария на повороте на "Глобус": иномарка снесла ограждение и врезалась в светофор
Владимирские мамочки вместе с детьми сегодня смогут бесплатно сходить в музеи
В Суздальском районе погиб рыбак, провалившийся под лёд