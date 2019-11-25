В Коврове консультант банка воровала деньги пенсионеров через терминалы

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-25T12:54:51+03:00

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23-летняя ковровчанка работала консультантом в одном из банков. В ее обязанности входило оказывать помощь гражданам при совершении операций через терминалы. Летом 2018-го она «помогла» многим. К молодой специалисте обратилась бабушка, которая хотела оплатить коммуналку через терминал. Якобы помогая ей, сотрудница банка перевела с карты пенсионерки 2000 рублей на свой банковский счет. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, по аналогичной схеме девушка совершила еще 7 краж. Общая сумма ущерба от ее незаконных действий составила 11 тысяч рублей. Девушку ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU