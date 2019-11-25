2019-11-25T11:01:56+03:00
Общество

За год во Владимирской области вдвое выросло количество нарушений ПДД, зафиксированных видеокамерами

До конца года на дорогах области появится еще 11 комплексов видеофиксации
Вероника ПАНИНА
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К 2024 году практически все дороги Владимирской области должны просматриваться видеокамерами контроля дорожного движения. Сейчас в регионе установлено 28 стационарных комплексов фотовидеофиксации («Птолемей» – 19 шт., «Декарт» – 7 шт., «Вокорд» – 2 шт.) и 22 интегрированных в неё передвижных комплексов: «Кордон М4», «Кордон М2», «Крис П» и «Дозор М».

К 2024 году количество комплексов фотовидеофиксации вырастет до 133. Уже закуплено 11 стационарных комплексов, которые до конца ноября будут установлены во Владимире, Александрове, Коврове, а также в Собинском, Судогодском и Ковровском районах. В 2020 году будет приобретено еще 20 стационарных комплексов видеонаблюдения.

Контролем за дорогами региона занимается в основном ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области», именно ему принадлежат все установленные комплексы видеофиксации. Но, кроме того, существует 38 видекомплексов на Пекинке, за которые отвечает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Данные с них тоже будут поступать в общую систему, соглашение об этом находится на согласовании в региональном УМВД России.

Всего, по данным ГИБДД Владимирской области, за 10 месяцев 2019 года с использованием видеокамер на дорогах было оформлено более 647 тысяч нарушений- в два раза больше, чем за тот же период прошлого года (тогда было почти 328,7 тысяч нарушений).

ИСТОЧНИК KP.RU

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